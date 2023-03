Rotterdam vermaakt en verbaast tijdens Museumnacht: van buitenaardse foto’s tot zaklampentour

indebuurt.nl Trambe­stuur­der Naomi (24) is bekend door TikTok: 'Fans rijden acht uur met me mee'

Ze is een van de jongste – en coolste – trambestuurders van Rotterdam: Naomi Muller (24). Door haar paarse zonnebril, TikTok-filmpjes en bos krullen wordt ze herkend op straat. Een rit vol zingende Feyenoorders of een rustgevende zonsondergang op de Erasmusbrug; rijden in de tram geeft Naomi een kick. “Zo’n ding is duurder dan een Ferrari.”