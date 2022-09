Rotterdam toch weer om de tafel met Rotterdam Airport: ‘Dit is respectloos en antidemocratisch’

Bejaarde potloodven­ter gaat maar door: ‘Kans op herhaling blijft hoog’

Een man uit Rhoon die al jarenlang in het openbaar zijn broek laat zakken om zijn penis te showen, loopt het risico de bak in te draaien. Als hij binnen vijf jaar opnieuw wordt opgepakt wegens potloodventen, moet hij honderd dagen in de cel doorbrengen. Volgens gedragsdeskundigen blijft de kans op herhaling hoog.

29 augustus