Rotterdam telt dit weekend drie grote evenementen, maar hoe blijven de straten schoon?

Zomercarnaval, de halve marathon en de slotceremonie van de World Police and Fire Games: aankomend weekend vinden er in Rotterdam maar liefst drie grote evenementen plaats. Met veel deelnemers en nog veel meer bezoekers. Maar wie houdt in zo’n weekend de stad goed schoon? Stadsbeheer Rotterdam is er klaar voor.

Hoe gestrest zijn jullie?

,,Niet, we zijn wel wat gewend”, zegt Patricia Lemen van Stadsbeheer. ,,Nou, oké, het is wel een beetje spannend. Maar evenementen zijn vooral leuk. En het gewone werk gaat ook gewoon door hé, zoals het schoonhouden van de parken en de winkelstraten.”

Hoe gaan jullie het aanpakken?

,,We proberen een zo strak mogelijke planning te maken. We hebben verschillende teamleiders op verschillende locaties die contact met elkaar houden en kunnen schuiven als dat nodig is. Want: we plannen van alles, maar soms zijn er op een bepaalde locatie meer mensen nodig dan op een andere. Soms worden we bijvoorbeeld geacht om ergens schoon te maken, maar is het feest nog niet helemaal afgelopen. Dat betekent maatwerk en het stellen van de vraag: is het nu handig om er met een wagen doorheen te gaan?”

Het zomercarnaval en de halve marathon volgen elkaar vliegensvlug op. Hoe gaat dit schoonmaak-technisch?

,,We gaan de hele nacht door. We hebben een ploeg mensen die in verschillende diensten werkt en doorgaat totdat het klaar is. ‘s Nachts werken doen we alleen bij grote uitzondering. Dit is er zo eentje.”

Zin in?

,,Ja, altijd. We doen het met verschrikkelijk veel plezier. Maar, dat moet ook gezegd, we hebben net zoveel zin in alle andere dagen. We willen dat Rotterdam er altijd schoon bijligt en Rotterdammers kunnen genieten van scone straten.”

Is dit de grootste klus in het jaar?

,,Qua evenementen wel. Met oud en nieuw en koningsdag zijn we ook heel druk, maar dit weekend is toch wel het summum van de evenementen.”

