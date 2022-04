Rotterdam Running Crew is terug: ‘Hardlopen en bier drinken gaan heel goed samen’

twee minuten metNa een coronaperiode van ruim twee jaar is de Rotterdam Running Crew terug met een bijzondere loop. Op woensdag 18 mei vertrekken vijfhonderd hardlopers vanaf de Stadshaven Brouwerij voor een run door en rond de Merwehaven. Edwin Veekens, een van de organisatoren, heeft er zin in.

Wat kunnen deelnemers verwachten?

,,Een run van vijf of negen kilometer die begint en eindigt bij de Stadshaven Brouwerij. Hardlopers komen er misschien niet zo snel, maar het gebied eromheen is prachtig. Je ziet het water, de haven, de skyline en dat met zonsondergang. Uiteraard rennen we ook door de brouwerij, langs de biervaten.’’

Hoe was het om zo lang geen run te kunnen organiseren?

,,Toen we met de Rotterdam Running Crew begonnen, hadden we niet verwacht dat het zo’n groot succes zou worden. De coronaperiode was voor ons een mooi moment om te bedenken hoe we verder wilden. Wat vinden wij nu eigenlijk leuk? Dat is rennen op echt bijzondere, toffe locaties. Op ons wensenlijstje staat bijvoorbeeld rennen over het SS Rotterdam, of de Euromast omhoog. Om dat mogelijk te maken, zijn er een aantal dingen veranderd.’’

Wat is er anders?

,,De runs worden wat kleinschaliger. Deze keer geldt er bijvoorbeeld een maximumaantal van vijfhonderd lopers. Zij moeten zich van tevoren even inschrijven, zodat we weten hoeveel we er kunnen verwachten, en we vragen een kleine bijdrage van vijf euro voor de onkosten. Daar krijg je ook een biertje voor.’’

Hardlopen en bier drinken, gaat dat wel samen?

,,Zeker. Bier is een natuurlijk product. Er zitten allerlei ingrediënten in die goed zijn voor je herstel. Je kunt na het lopen daardoor beter een biertje nemen dan een colaatje. Daarnaast is het ook een sociale run, de gezelligheid staat centraal.’’

Staan er al meer loopjes op de planning?

,,De volgende is in juni. Dan rennen we langs alle locaties van Dudok in de stad. Die aan de Meent en in Het Park bijvoorbeeld. En niet alleen erlangs, we lopen ook door de zaken. We merken dat hardlopen in Rotterdam echt weer leeft.’’

