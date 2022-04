Rotterdam pakt tekort zwemleraren aan

Er is een groot tekort aan gekwalificeerde zwemonderwijzers in de regio Rotterdam. Daardoor staan er alleen bij Sportbedrijf Rotterdam al meer dan 500 kinderen op een wachtlijst. Om het tekort op korte termijn aan te kunnen pakken, hebben het Sportbedrijf Rotterdam en het Albeda Sportcollege nu een snelle oplossing bedacht.

Samen bieden ze een nieuw en uniek éénjarig leerwerktraject (BBL) aan voor toekomstige zwemonderwijzers. Daardoor kunnen op korte termijn meer kwalitatieve zwemlessen dichtbij huis worden aangeboden. „We vinden het belangrijk om snel een oplossing te bieden voor het tekort aan zwemonderwijzers. Het kan en mag niet zo zijn dat met name kinderen geen zwemles kunnen krijgen. Met deze leerwerkbanen zorgen we ervoor dat we mensen in één jaar opleiden tot gediplomeerd zwemonderwijzer,” verklaren Sportbedrijf Rotterdam en het Albeda Sportcollege gezamenlijk.

Vergrijzing

Woordvoerder Ben Hoogwerf van Sportbedrijf Rotterdam noemt de vergrijzing onder zwemleraren als een belangrijke oorzaak voor het teruglopende aanbod. Hij laat weten dat er momenteel voor acht binnenbaden acht fulltime zwemonderwijzers worden gezocht.

Hoogwerf: „We redden het nu nog net, maar als er iemand ziek wordt of op vakantie gaat moeten we al in het rooster gaan schuiven, overwerken of extern mensen inhuren. Daar komt nog bij dat er niet alleen onder kinderen, maar ook onder ouderen een fikse achterstand is van mensen die zwemles moeten krijgen.”

Deelnemers aan het nieuwe traject volgen één dag onderwijs bij Albeda Sportcollege en krijgen een betaald jaarcontract van 24 uur bij Sportbedrijf Rotterdam. De deelnemer gaat 16 uur per week aan de slag bij één van de zwembaden. De opleiding start in september. De werving en selectieprocedure start voor de zomervakantie. Geïnteresseerden kunnen solliciteren via de vacaturepagina op www.sportbedrijfrotterdam.nl.

