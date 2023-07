Rotterdam-Ommoord heeft weer stroom na storing

Om deze reden ligt Vlaardin­gen ‘dwars’ bij bouw van goedkope woningen in de regio

Er bestaan zorgen of er straks wel genoeg goedkope huizen voor starters en mensen met een laag inkomen in de regio zijn. Gemeenten liggen er zo over met elkaar in de clinch dat de provincie zich ermee bemoeit. Vlaardingen vindt dat anderen te weinig doen, waar komt de opstelling van deze stad vandaan?