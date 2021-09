Rotterdam Marathon gaat vrijwel zeker door: ‘Denken dat het met wat aanpassingen mogelijk is’

Poll Vriend­schap of liefde bezegelen? Dit armbandje kun je nooit meer af doen

12 september Te oud voor een best friends-ketting en niet het type voor een tattoo, maar wel een bijzondere relatie te bezegelen? Een Amerikaanse trend duikt nu voor het eerst op in Nederland, en wel in Rotterdam: the permanent bracelet. Dit gouden sieraad zonder slot wordt aan je pols dichtgesmolten.