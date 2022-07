Rotterdam krijgt zijn eerste straat gemaakt van gerecycled plastic

Op drie plekken in de stad kun je vanaf nu gratis je fiets repareren (en hulp krijgen als je niet weet hoe het moet)

Lekke band, ketting eraf of rem kapot? Schiet dan niet direct in de stress, want je probleem is zo gefixt bij een van de drie ‘Bike Repair Stations’ in Rotterdam. Maar wel onder een voorwaarde: je doet het zelf. Een van de bedenkers, Kelly Leeuwis, vertelt erover.

