Rotterdam krijgt ‘Oekraïens Huis’ als veilige plek voor vluchtelingen

Yablonska is een van de mensen van de Stichting Oekraïense Gemeenschap, opgericht om hulp te sturen naar de Oekraïne en om de vluchtelingen die hierheen komen te helpen. In de hele Rotterdamse regio zijn er nu zevenhonderd vluchtelingen officieel opgevangen, bijvoorbeeld in hotelkamers of omgebouwde kantoren. Maar anderen zitten ook bij familie of bekenden. In kleine kamers is er amper ruimte om te spelen of elkaar te ontmoeten. Daar moet de huiskamer bij helpen als die klaar is.