Rotterdam hengelt naar de start van Tour de France: ‘Voor de inwoners is dat prachtig om mee te maken’

Op het Rotterdamse Stadhuis moeten in 2003 de wenkbrauwen heel even zijn gefronst. De start van de Tour binnenhalen, de grootste wielerronde en een van de grootste sportevenementen ter wereld, gevolgd door minstens 160 wagens, 260 cameramensen, 240 fotografen en 2500 journalisten, was dat haalbaar? De Grand Départ, voor Rotterdam écht een optie?

Ja, vond burgemeester Opstelten met klem. Ja, vonden ook anderen. Toch leek het niet meer dan een vergezicht, de Tour had alweer jaren Nederland niet aangedaan. De laatste start, in Den Bosch in 1996, leek alweer lang geleden. Sindsdien was de Tour alleen maar groter en populairder geworden. De mogelijke toekenning aan Rotterdam door de Amaury Sports Organisation (ASO), de organisatie van de Tour, hing bovendien van veel factoren af.

Dat hangt het nog steeds, anno 2022. In die zin is er niets veranderd. Een belangrijke factor is natuurlijk geld, de Fransen verlangden destijds een fee van pakweg 2,5 miljoen euro. Met zulk geld houdt de ASO de Tour financieel gezond. Maar er zitten meer eisen in het pakket. Een stad moet ook een fietsstad zijn, het liefst in een fietsland. De wegen, de faciliteiten, de aandacht, het enthousiasme van de bewoners, de zorg voor die bewoners en de stabiliteit van een organisatie, alles weegt mee.

Quote Ik realiseer­de me destijds meteen dat dit een project van lange adem zou worden Ivo Opstelten

In 2003 was Rotterdam minder ver dan nu. Het leek een long shot, een wilde gok. ,,Ik realiseerde me destijds meteen dat dit een project van lange adem zou worden,’' zegt oud-burgemeester Opstelten. ,,Maar dit moest ons lukken, vond ik. We moesten niet voor minder gaan. Een grote kans.’' Met minder nam hij al snel geen genoegen meer. ‘Geen B-evenementen’, noemde Opstelten dat, als iemand eens opperde misschien eerst eens de Ronde van Spanje of de Ronde van Italië te organiseren. Ook leuk, maar niet voor Rotterdam, vond hij.

Pittige strijd

Rotterdam moest de Tourstart aangrijpen om iets voor de stad te bereiken, concludeerde het samengestelde projectteam destijds ook. Er werden onder meer plannen gesmeed om fietslessen te geven aan Rotterdammers die nog niet goed kunnen fietsen. Ondertussen belandde Rotterdam in een pittige strijd met een andere Nederlandse stad die de Tour wilde binnenhalen, Utrecht. ,,Geduld was al die tijd het toverwoord’’, blikt de burgemeester terug. ,,De Fransen lieten zich niet opjagen. We bleven bezoeken afleggen en laten zien wat we in onze mars hadden.’’

Volledig scherm Tour de France 2010, 1e etappe Rotterdam © Cor Vos

Dat loont. Het is uiteindelijk directeur Christian Prudhomme zelf, een man met torenhoog aanzien in de internationale wielerwereld, die komt vertellen wat de uitslag is. Eindelijk is de kogel door de kerk. Op zaterdag 3 juli 2010, bijna acht jaar na het eerste overleg, zal de Tour starten in Rotterdam.

Het is een mega-operatie. De reclamekaravaan telt 198 renners en 200 auto’s; 2500 agenten staan paraat. Vier dagen lang zijn de renners in Rotterdam te gast. Burgemeester Aboutaleb, net een jaar burgemeester, mag het startschot geven. Een ‘ongelooflijke eer’, noem hij het na afloop, en een ‘magisch moment’.

De cijfers zijn indrukwekkend. In de 18 uur die de Tour vanuit Rotterdam wereldwijd op tv komt, zijn maar liefst 50 minuten aan luchtopnamen te zien. Volgens de officiële tellingen worden er 865.000 bezoeken aan de stad gebracht, horeca en bedrijven verdienen rond de 30 miljoen euro.

Bid met Den Haag

Het heeft sindsdien altijd naar meer gesmaakt. Daarom steekt Rotterdam nu opnieuw de vinger op. In 2018 nog voorzichtig, inmiddels is de kandidaatstelling officieel en tot in detail uitgewerkt, samen met Den Haag dat zich bij de bestaande bid van Rotterdam heeft aangesloten. Dat de cijfers duizelingwekkend zijn, weet de Rotterdamse projectmanager van de mogelijk komende Tourstart, Lisette Eijgelsheim, ook. ,,Wat ziet de Rotterdammer terug? Dat toetsen we. De Tour de France is een van de grootste evenementen ter wereld, als je kijkt naar bezoekersaantallen en beleving. Voor de inwoners is dat prachtig om mee te maken. Daarnaast weten we sinds 2010 dat een Tourstart gigantische impact heeft op de economie. Met name voor de horeca en het toerisme.’’

Rotterdam Topsport gaf de afgelopen jaren op verzoek van de toenmalige wethouder van Sport leiding aan de totstandkoming van het inmiddels ingediende bidbook. Dat is een glimmende glossy vol wapenfeiten, cijfers en schitterend beeld. Het idee: een proloog in Rotterdam, een eerste etappe van Rotterdam naar Den Haag, mogelijk een tweede van Rotterdam naar Valkenburg.

Quote Het moet een Tour worden voor álle Rotterdam­mers

,,Het moet een Tour worden voor álle Rotterdammers’’, meldt Rotterdam in een video. Den Haag wil de Tour juist ook door kwetsbaardere wijken laten rijden. ,,Door de Tour te verbinden aan deze wijken, kunnen wij maximaal inzetten op het vergroten van de leefbaarheid en onderlinge verbondenheid in dit gebied’’, stelt Den Haag, dat zes à zeven miljoen euro verwacht uit te trekken.

De geschiedenis herhaalt zich: weer is het wachten op toekenning een kwestie van lange adem. Deze zomer begint de Tour in Kopenhagen, volgend jaar is Bilbao de gaststad, in 2024 Florence. Er zijn bovendien kapers op de kust: Engelse, Italiaanse en natuurlijk Franse steden hengelen naar de startpositie.

Het Rotterdams-Haagse bidbook ligt nu op het kantoor van de Tour ter beoordeling. Directeur Christian prudhomme nam het in mei 2021 zelf in ontvangst, op het Rotterdamse Stadhuis, uit handen van de burgemeesters Aboutaleb en Van Zanen. Over de kansen wilde hij zich niet uitlaten. Maar, zei hij, het vertrouwen is groot, ‘en essentieel’. Prudhomme prees de twee steden vooral om de wil het gebruik van de fiets voor iedereen te ontwikkelen.

Het bleef niet bij woorden. Rotterdam is naast Parijs inmiddels de enige stad die van de Tourorganisatie ‘vier fietsjes’ toebedeeld heeft gekregen, de hoogste score die een stad op fietsgebied kan halen. Tachtig steden werden beoordeeld op onder meer woon-werkverkeer, de veiligheid voor fietsers en toegankelijkheid.

Cycling City

De kers op de taart: ‘Cycling City’. Onder die noemer verwelkomt Rotterdam een reeks nationale en internationale sportevenementen die met fietsen te maken hebben. Afwachten zit niet in de aard van de stad, in de aanloop naar de Tourstart gebeurt er van alles.

,,Elk topsportevenement dat wij willen organiseren moet een return on investment van minimaal factor twee en soms zelfs vijf of misschien wel zes hebben’’, vertelt Eijgelsheim. Dat betekent praktisch gezien dat een binnengehaald evenement zich wel terug moet verdienen – en of dat kan, en hoe dan, heeft Rotterdam Topsport tot in detail uitgerekend. Maar wat de Tour teweeg moet brengen in Rotterdam is veel meer dan een boost voor de economie. De Tour moet de stad inspireren en in beweging brengen.

Volledig scherm Thijs Zonneveld, schrijver, wielrenner en columnist. © Marco Okhuizen

,,Zonder die ambitie zou je zo’n evenement niet moeten willen organiseren’’, zegt AD-wielerjournalist Thijs Zonneveld. ,,Het wielrennen zelf heeft het moeilijk. Er zijn genoeg mensen die op de fiets stappen, maar er zijn er heel weinig die zich bij een vereniging aansluiten.’’ Dat, zegt hij, zou moeten worden aangewakkerd. Dat topsport aanzet tot breedtesport, daar gelooft hij wel in. Dat besef leeft op het Stadhuis ook. ,,We willen de magie van de Tour gebruiken,’’ zegt Eijgelsheim, ,,om fietsen en bewegen te promoten. Blijvend sociaal-maatschappelijke impact maken in de stad.’’

Nee, zegt ze stellig. ,,De Tourstart is geen evenement voor de happy few.’’ Zo moet het ook, vindt AD-journalist Thijs Zonneveld, die de plannen bekeek. ,,Ik heb bij Nederlandse starts wel gezien dat het bij woorden blijft, maar dit is veelbelovend.’’

Festival

Veel bezoekers, en van adan lle leeftijden (zie voor de activiteiten voor jongeren het kader), zullen deze zomer bovendien afkomen op het Rotterdam Cycling Festival. Dat is een nieuw evenement, ook in de aanloop naar de mogelijke nieuwe tourstart. Een van de onderdelen is de eerste editie van L’Étape Rotterdam by Tour de France. Dit is een serie nieuwe, officiële toertochten over verschillende afstanden op een dag, waaraan iedereen kan meedoen. ,,Rotterdam is de eerste Nederlandse stad met een licentie van L’Étape by Tour de France’’, zegt Lisette Eijgelsheim. Ook een onderdeel van het festival is de Wendy & Leontien Ladies Ride, een fietstocht met meerdere afstanden voor vrouwen. ,,We willen vrouwen in beweging krijgen en laten zien dat fietsen plezier geeft, al zijn mannen natuurlijk ook van harte welkom.’’

Opstelten, sinds 2009 geen burgemeester meer, vindt het allemaal prachtig. Hij denkt met weemoed terug aan het binnenhalen van de Grand Départ, destijds een enorme stunt. ,,Niemand had het van ons verwacht, maar we verdienden het. En het heeft iets opgeleverd. Het is een van de schakels geweest in de aandacht die in die jaren loskwam voor onze stad.’’

De cijfers wijzen uit hoe het fietsen sindsdien is gegroeid. Sinds 2010 is het aantal fietsers in Rotterdam met 45 procent toegenomen. Meer dan 200.000 inwoners gebruiken de fiets tegenwoordig dagelijks om van A naar B te komen. Specifiek fietsbeleid wakkert dat verder aan. De gemeente verbetert en verbreedt de fietspaden en geeft fietsers tegenwoordig voorrang bij verkeerslichten. Rotterdammers moeten vaker, veiliger en prettiger kunnen fietsen door de stad, vindt het stadsbestuur. De ambities zijn groot: ze staan genoteerd in ‘Fietskoers 2025’, een beleidsstuk vol ambities.

Die ambities werden ooit aangewakkerd door de eerste Grand Départ en nu ook weer door de mogelijke tweede. ,,Ja’’, zegt de oud-burgemeester. ,,We hebben er echt van geprofiteerd. En dat doen we straks zeker opnieuw.’’

Dit artikel komt uit een bijlage van ADR Nieuwsmedia in samenwerking met Rotterdam Cycling Festival.

Tieners in beweging Achter de schermen blijft het niet bij het maken van een bidbook alleen. Neem het in 2021 gestarte scholenprogramma Rotterdam Cycling on Tour. ,,We gaan met een truck langs scholen, en jongeren kunnen in die bus virtueel door de stad fietsen,’' zegt Lisette Eijgelsheim, Rotterdamse projectmanager van de mogelijk komende Tourstart. ,,Daarmee zijn inmiddels al 3500 brugklassers bereikt. Sommigen bleken nog nooit op een fiets te hebben gezeten. Omdat er thuis geen geld is voor een fiets, of omdat ze simpelweg nooit hebben leren fietsen. We krijgen deze tieners spelenderwijs letterlijk en figuurlijk in beweging.’’ Hier is het bewijs te zien van de waarde van zo’n evenement, vindt Eijgelsheim. ,,Dat is toch mooi?’’ En dan is er nog een slimmigheidje: de tiener met talent wordt direct gekoppeld aan een scout. Is hier een wielertalent in de dop aan het werk? Dit soort talent vindt tegenwoordig maar moeilijk z’n weg naar de Rotterdamse wielerwereld, de aanwas in het georganiseerde wielrennen is mager. Bij RWC Ahoy, de wielervereniging van de stad, staan ze daarom met open armen klaar. ,,Ik hoop dat we de doorstroming bevorderen’’, zegt Eijgelsheim. ,,We hopen ook een Rotterdams talententeam op te zetten, waarin we nieuwe Rotterdamse profwielrenners kunnen opleiden.’’

