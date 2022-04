Rotterdam heeft het grootste aantal Oekraïense vluchtelingen ingeschreven staan

Op deze school staat er een schoor­steen op het plein en krijg je les in een oude technische ruimte

Op het schoolplein staat een schoorsteen en in de hal een oude ambulance. In het nieuwe onderkomen van het Zuider Gymnasium in Rotterdam herinnert van alles aan het verleden. Burgemeester Ahmed Aboutaleb verrichte woensdagmiddag officieel de opening van de school in het voormalige Zuiderziekenhuis.

7 april