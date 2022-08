Rotterdam had er, als het nét even anders gelopen was, hetzelfde uit kunnen zien als Napels

column Daar, tussen hip­ster-Blijdorp en get­to-Zuid, aanschouw­de ik oude magie

Het eerste wereld dilemma van een verwende dertiger is: het Zomercarnaval of de Pride? Nummer één vond plaats in onze stad, nummer twee in Amsterdam. Bij de eerste moet je wegduiken voor ambulances, bij de tweede voor losse handjes in wat mijn lesbische vriendin liefdevol de ‘lesbie-steeg’ noemt.

