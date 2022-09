Rotterdam gaat op zoek naar gedenkplek aan oud-burgemeester Bram Peper

Auto botst op vrachtwa­gen op A15, afrit nog uren dicht

Rond 13.30 uur is een automobilist op de A15 op het Vaanplein bij de afslag naar Zuidplein op een scharende vrachtwagen met een oplegger gebotst. Volgens de politie is er minimaal één persoon gewond, maar deze persoon was wel bij kennis.

28 september