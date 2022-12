Rotterdam gaat de ganzenoverlast te lijf met hoog gras

In de strijd tegen de ganzenoverlast zet de gemeente Rotterdam een nieuw middel in: hoog gras. Om te zien of het ook echt werkt, wordt er een proef mee gedaan in het door ganzenpoep geplaagde Prinsenpark.

Omwonden van het Prinsenpark worden horendol van de ganzen. Het gegak haalt ze uit hun slaap, stoepen, bankjes en speeltoestellen liggen bezaaid met uitwerpselen. Prinsenland is niet de enige wijk die eronder gebukt gaat, de ganzenoverlast speelt in tal van buurten.

Afgelopen zomer beloofde wethouder Vincent Karremans (buitenruimte) er meer werk van te maken. Om te beginnen kregen boswachters de opdracht om meer eieren uit nesten te halen. Maar dat blijkt niet haalbaar.

Met het huidige aantal boswachters kan het gemiddelde van 3000 geraapte ganzeneieren per jaar niet omhoog. Daar komt bij dat ganzen ook op plekken broeden waar boswachters niet kunnen of mogen komen. ,,Uitbreiding van nestbeheer is daarom niet doelmatig’’, schrijft Karremans in een brief aan de gemeenteraad.

Geen gevaar zien

In het Prinsenpark is vervolgens gepoogd om de overlast in te perken met hekjes. Die gaan het grazen tegen en voorkomen dat de ganzen vanuit een vijver de oever op klimmen. De bouwwerkjes van gaas zijn echter slecht zichtbaar. ,,Om die reden is uitbreiding van het gebruik van deze hekjes wat mij betreft niet wenselijk met het oog op de veiligheid en de toegankelijkheid van de gazons die ook druk gebruikt worden voor sport en spel’’, aldus Karremans.

Blijft over hoog gras. Het is bekend dat ganzen daar niet dol op zijn, omdat ze geen gevaar kunnen zien aankomen. Het idee is dat de wandelpaden in het Prinsenpark aan één kant onaantrekkelijk worden gemaakt met hoog gras in de hoop dat daardoor minder ganzen de oversteek maken. Blijkt dat inderdaad het geval, dan wordt de proef uitgebreid naar andere delen van de stad.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.