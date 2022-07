Rotterdam gaat betaald parkeren uitbreiden, bewoners in opstand: ‘Dit is voor veel mensen veel geld’

Inal Erdogan zit achter de kassa van zijn eigen supermarkt aan de Slinge. Even een klant helpen. Twee bananen en een kiwi. ,,Mensen die normaal een kilo tomaten kochten, kopen nu twee losse”, zegt hij even later. ,,Of ze vragen: ‘Inal, mag ik volgende week betalen?’ Het zijn zware tijden. Ik vraag me af of politici dat beseffen. Nou ja, blijkbaar niet.”