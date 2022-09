Rotterdam en Capelle zuchten onder afvaltoerisme, maar Nieuwerkerk wil geen gezamenlijke aanpak

Opvallend veel bewijs voor liquidatie: dna op hulzen en op handschoen bij vluchtauto

Dna op de hulzen en dna op een handschoen naast de uitgebrande vluchtauto. Er is opvallend veel bewijs van de liquidatie op de 34-jarige Shantienne Frans in mei in Rotterdam-Feijenoord. Bewijs dat in de richting wijst van Reinaldo M., die de schutter zou zijn die in de late avond toesloeg.

