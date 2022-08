Rotterdam eert Bram Peper: ‘Misschien wel een brug naar hem vernoemen’

Met video Hulpdien­sten rukken massaal uit voor brand op balkon in Prinsen­land

In een flat aan het Mia van IJperenplein in de Rotterdamse wijk Prinsenland is zaterdag aan het begin van de middag brand uitgebroken op een balkon op de negende verdieping. Hierbij kwam korte tijd veel rook vrij. Er zijn geen gewonden gevallen.

21 augustus