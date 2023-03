Rotterdam, de stad van Leefbaar en Fortuyn, is allang geen conservatief bolwerk meer

De basis van talentenfa­briek Sjachtar werd zeventien jaar geleden gelegd door Rotterdam­mer Henk van Stee

De Europese kraker in de Kuip tussen Feyenoord en Sjachtar Donetsk donderdagavond is extra speciaal voor Henk van Stee. In 2006 verkaste hij van de Rotterdammers naar Oekraïne en zette hij er de basis voor de jeugdopleiding neer. ,,Ik werd gezien als een soort architect.”