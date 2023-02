Rotterdam Centraal het meest gewaardeerde station van Zuid-Holland: ‘Echt ongelooflijk trots’

Reizigers zijn erg tevreden met Rotterdam Centraal. Dat blijkt uit de Stationsbelevingsmonitor 2022, een onafhankelijk onderzoek door I&O research in opdracht van NS en ProRail. Het Rotterdamse Centraal Station is het meest gewaardeerde station van Zuid-Holland. ,,Heel goed nieuws voor Rotterdam”, vertelt stationsmanager Marion den Hooglander.

Rotterdam Centraal scoort met een 8,03 het best van heel Zuid-Holland, ben je daar blij mee?

,,Ja, heel! Ik ben echt ongelooflijk trots. Rotterdam Centraal is altijd één van de stations die goed scoort. Daar doen we heel erg ons best voor, dus om dan dit mooie cijfer te krijgen, is een enorme eer.”

Wat maakt Rotterdam Centraal zo bijzonder?

,,We proberen op het station altijd erg aan te sluiten op evenementen die spelen in de stad. Zo hadden we begin vorige maand een grote jukebox in de stationshal voor Vrienden van Amstel Live en nu tijdens het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR) is er een kleine bioscoop te vinden in de hal.



We proberen hiermee de reizigers te verrassen. Komende maandag opent er ook voor het eerst op het station een pop-up Upcycle Shop, waar allerlei spullen gemaakt van oud treinmateriaal te koop zijn. Het station ligt daarnaast op een mooie plek in Rotterdam: het is echt een poort naar de stad.”

Hoe denken de reizigers over het station?

,,Ze vinden het station uitnodigend, sfeervol, overzichtelijk en verrassend. Er zijn wel twee punten van feedback vanuit reizigers waar we nog meer aan willen werken, namelijk: het veiligheidsgevoel in de avond en de wachttijdbeleving op de perrons.”

Is het volgend jaar ook weer het doel om de beste van de provincie te zijn?

,,Ja, zeker! We gaan er alles aan doen om deze plek vast te houden. We willen in het komende jaar reizigers nog meer gaan verrassen. Zo ook de niet-reizigers, want uit Rotterdam Centraal is zoveel meer te halen dan alleen de trein.”

