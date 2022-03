Rotterdam betuigt samen met andere Europese steden steun aan Oekraïne

Stad verwerft woningen boven vliegtuig­bom Claes de Vrieselaan, ontmante­ling volgend jaar

De ontmanteling van de Britse blindganger uit WOII in de Claes de Vrieselaan in Rotterdam is een flinke stap dichterbij gekomen. De gemeente is erin geslaagd om alle panden te verwerven die op de plek staan waar het onontplofte projectiel in de grond zit. Als de bewoners in september zijn vertrokken, beginnen de fysieke voorbereidingen voor het opdiepen van de vliegtuigbom.

7 maart