Rotterdam Art Week 2023 gaat van start: dit is er te doen

Het IFFR is net afgelopen en het volgende culturele evenement staat alweer voor de deur. Van 8 tot en met 12 februari is de Rotterdam Art Week. In alle hoeken van de stad is er iets tofs te zien en te doen, van beurzen tot tentoonstellingen en feestjes. Lees hier waar je moet zijn.

Let op: dit is een selectie van dingen die er te doen zijn in de Rotterdam Art Week. In veel galeries is er ook van alles te zien deze week.

Art Rotterdam

De kunstbeurs Art Rotterdam vindt dit jaar voor de 24e keer plaats. Van donderdag 9 tot en met zondag 12 februari is de Van Nelle Fabriek dé plek voor kunstliefhebbers. Verspreid over 10.000 vierkante meter hebben ruim honderd galeries een eigen stand. Ze tonen werk van opkomende en gevestigde kunstenaars.

Een kaartje voor Art Rotterdam koop je online (22,50 euro regulier ticket), en vooraf bekijken wie je allemaal kunt zien op de beurs kan via deze kaart.

Het Kunstenaarsbal

Een nieuwkomer dit jaar: Het Kunstenaarsbal. Op deze officiële after party van de Rotterdam Art Week dans je met kunstenaars en tussen de werken. Zaterdagnacht wordt er live geschilderd en laat je je verwonderen door performances, te gekke lichtshows en meer. De muziek belooft ook veel goeds met allemaal verschillende areas, zoals Now & Wow, Yardbird en Bound45.

Maar het is meer! De dagen voorafgaand aan het toffe feest is er namelijk een expositie te zien in De Doelen. Entree kost 3,50 euro, kaarten koop je online of aan de deur. Kaarten voor Het Kunstenaarsbal op zaterdagavond kosten 32,50 euro en koop je via de website van De Doelen.

TEC ART

Herinner je die megagrote robot om de hoek van de Witte de Withstraat nog? Dit enorme werk was onderdeel van TEC ART, een festival dat dit jaar zijn tienjarig jubileum viert. De komende editie heeft als thema drugs. Wat je kunt verwachten? Trippy lichtinstallaties, futuristische buitenkunst, performances, dj-optredens en meer.

Op de hoek van de Boomgaardstraat en de Witte de Withstraat is een gebied van vijfhonderd vierkante meter omgetoverd tot gratis buitenexpositie. Je kunt hier van woensdag 8 tot en met zondag 12 februari terecht. Ook binnen in WORM zijn tentoonstellingen te bezoeken.

OBJECT

Niet te missen tijdens de Rotterdam Art Week is designbeurs OBJECT in het HAKA-gebouw. Van 10 tot en met 12 februari kun je in dit bijzondere pand in West ronddwalen en de tofste items bewonderen. Van design, tot mode, architectuur, kunst en crafts. De ontwerpers staan bij hun werk en kunnen je alles vertellen over het maakproces.

Reguliere toegangskaarten voor OBJECT kosten 16,50 euro. Je kunt ze online of aan de deur kopen. De beurs is iedere dag tussen 11.00 en 18.00 uur open.

The New Current bij Brutus

Als je bij OBJECT bent geweest, kun je meteen doorhoppen naar Brutus ook in het M4H-gebied. Het museum aan de Keileweg toont namelijk allerlei toffe dingen. Zo is de vijfde editie van The New Current op deze locatie. Je ziet onder andere lichtinstallaties, videokunst en performances van 25 startende kunstenaars.

Andere dingen die te doen zijn bij Brutus: rondleidingen door alle expositieruimtes, een ‘Tolerance Test theatervoorstelling’ en een feest op vrijdagavond gehost door Operator Radio. Kijk voor het hele programma op de website van Brutus.

Huidenclub

We blijven in het opkomende stuk van Rotterdam-West en hoppen door naar Huidenclub. Hier zie je van 8 februari tot en met 12 februari de groepstentoonstelling ‘Warmly’. De werken van verschillende kunstenaars gaan in op het snijvlak tussen kunst en vakmanschap.

Op zaterdagavond is er in Huidenclub een ‘all female djs-party‘ met drie verschillende vrouwen achter de draaitafels. Ook is er op vrijdag- en zaterdagavond een tof diner georganiseerd door Multi Multi (voorheen Kumzits). De etentjes zijn helaas al vol gereserveerd, maar dikke tip om de volgende edities in de gaten te houden!

Oase expo

Ook bij Oase in Schiemond is de expositie ‘Inner Friends’ te zien tijdens de Rotterdam Art Week. Van 8 tot en met 18 februari toont Sato Gallery hier werk van twee kunstenaars: Samy San (Frankrijk) en Daijiro Hama (Japan).

Op vrijdag 10 februari kun je in de tentoonstelling genieten van de muziek van Rotterdammer Beau Zwart. Daijiro Rama verzorgt live visuals. Op zaterdag is er een workshop voor kinderen van 10 tot 15 jaar: een eigen sculptuur maken van gevonden voorwerpen, net als Samy San.

De tentoonstelling kun je gratis bezoeken. Kijk voor alle informatie op de website van Oase Rotterdam.

Rotterdam Photo

Op het Willemsplein staan 61 containers. Niet om vervoerd te worden, maar voor Rotterdam Photo. In iedere container kom je in een mini-expositie terecht. De ruimtes zijn namelijk ingericht door fotograven met hun eigen werk en andere sfeervolle items.

Van 8 tot en met 12 februari kun je naar Rotterdam Photo op het Willemsplein, de toegang kost vier euro.

Videoprojectie op de Euromast

Speciaal voor de Rotterdam Art Week zie je deze week iets bijzonders op de Euromast. Zodra de zon ondergaat, geniet je hier van de videoprojectie ‘Perpetuum’ door Jacco Olivier. Iedere avond spot je een springende man op de toren. Het onderste stuk van de Euromast wordt door de animatie een zee, waarop een man springt alsof het een trampoline is. Dit wil je niet missen!

Dit is een artikel van indebuurt Rotterdam.