Roparun haalt ruim drie miljoen euro op: ‘Enorm trots’

Zo helpt Andro Vos Afrikaanse rangers bij jacht op stropers: ‘Ik was alleen dieren in Blijdorp gewend’

Andro Vos verdiende jarenlang zijn sporen bij de Nederlandse Forensische Opsporingsdienst. Nu zet hij zijn kennis in om rangers in Zuid-Afrika op te leiden in hun jacht op stropers. Dat is broodnodig, zegt de Barendrechtse oprichter van de forensische academie tegen stroperij. ,,Als we niks doen, zijn veel dieren over 25 jaar uitgestorven.”

10:30