Roparun haalt bijna vier miljoen euro op voor kankerpatiënten, vier ton meer dan in 2022

Feest en verdriet hand in hand bij Roparun: 2,5 miljoen euro opgehaald

Het is misschien wel de emotioneelste estafetteloop van het land, de Roparun. Onderweg en bij de finish op de Coolsingel in Rotterdam vloeien de tranen. ,,We kregen allemaal een krijtje om de namen van mensen die kanker hebben of eraan zijn overleden, op het wegdek te schrijven. Dan kan niet iedereen zijn emoties de baas.’’