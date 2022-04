Rondvluchten wéér afgezegd: tankstation op Rotterdam The Hague Airport opnieuw in storing

Haperende pomp drijft vlieg­school­hou­der tot wanhoop: ‘Kost me duizenden euro's’

Radeloos wordt hij ervan. Wéér moest Michel de Leeuw van Lion Air vluchten afzeggen vanwege een haperende brandstofpomp op Rotterdam The Hague Airport. ,,Dit kost me duizenden euro's per maand.”

28 maart