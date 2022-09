Ron (71) zocht uit wie zijn moeder - en vader - was: ‘Ik heb 40 jaar lopen jammeren’

Johan kreeg kriebels in zijn buik van mannen, maar dat mocht niet: ‘Alsof je keel werd dichtgekne­pen’

Als tiener lag hij te woelen in zijn bed van verliefdheid. Maar die kriebels in zijn buik waren voor een jongen. En Johan Verweij woonde midden in de biblebelt. Not done, dus. Hij probeerde zichzelf meermaals te ‘genezen’. Tegen beter weten in. Totdat hij alles losliet: ,,Ik verloor veel mensen, ging boven een seksshop wonen en kreeg een relatie. Ja, met een man.”

25 september