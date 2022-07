Roep om Wednesday Night Skate is groter dan ooit, maar gemeente steekt er een stokje voor

update Vrouw (66) overleden na ruzie in haar woning in Rotterdam-Zuid, 34-jarige verdachte langer vast

De 66-jarige vrouw die zondag 17 juli zwaargewond raakte bij een ruzie in haar woning aan de Langenhorst in Rotterdam-Zuid, is overleden aan haar verwondingen. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). Een 34-jarige Rotterdammer heeft volgens de politie fors geweld tegen haar gebruikt en is ter plekke aangehouden. Hij zit nog vast.

24 juli