Roekeloze bestuurder die Luca doodreed op A13 krijgt vier maanden cel en verliest rijbewijs

Roemrucht Prinses Theater opent na bijna tien jaar de deuren: dit zijn de plannen van de nieuwe eigenaren

De deuren van het Prinses Theater in Rotterdam bleven bijna een decennium lang dicht. Nu komt er weer leven in de brouwerij op de plek waar zelfs actrice Jayne Mansfield in 1957 flaneerde om de film The Girl Can’t Help It te promoten. Veel bekende gezichten uit binnen- en buitenland bewonderden het gebouw van binnen. Maar er kleeft ook een verdrietige geschiedenis aan het theater.

22 maart