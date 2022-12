Robert woont in een oude sporthal op een krappe 35 vierkante meter: ‘Mijn thuis is waar ik teken’

Bedelaars steeds vaker beboet in Rotterdam, stijging van meer dan 60 procent

Dit jaar zijn er in totaal 530 boetes opgelegd aan bedelaars in Rotterdam. Dat is een stijging van meer dan 60 procent ten opzichte van de vier jaar daarvoor. Toen werden er jaarlijks gemiddeld 325 boetes uitgeschreven, blijkt uit een reactie van het college op vragen van Leefbaar Rotterdam en de VVD over toenemende overlast van daklozen en bedelaars.

23 december