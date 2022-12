Rob trekt miljoenen bezoekers met zijn website Lootjestrekken.nl: ‘Het plafond is nog niet in zicht’

Wat 21 jaar geleden begon op een zolderkamertje, groeide uit tot een website die inmiddels door miljoenen mensen over de hele wereld wordt gebruikt als digitale hoed om lootjes uit te trekken. Rob den Breejen, woonachtig in Rotterdam, is één van de mannen achter Lootjestrekken.nl.

Waar is het begonnen?

,,In 2001 ben ik samen met een compagnon, op de traditionele manier, gestart op een zolderkamertje. Met name mijn compagnon is een fanatiek sinterklaasvierder, maar op een gegeven moment merkte hij dat het steeds lastiger werd om fysiek de lootjes uit de hoge hoed te trekken. Toen zeiden we tegen elkaar: kan dit niet op een digitale manier? In het eerste jaar hadden we al 6000 bezoekers, inmiddels hebben we twaalf man nodig om de website te runnen. Dat is heel snel gegaan.”

Quote Studenten gebruiken onze website om blind dates te organise­ren Rob den Breejen, Lootjestrekken.nl

Wordt de website alleen bezocht rond de feestdagen?

,,Veruit de meeste mensen trekken lootjes voor Sinterklaas en Kerst. Rond deze tijd pieken de bezoekersaantallen natuurlijk enorm. Soms hebben we zelfs meer dan twee miljoen bezoekers op één dag. Maar ook in de andere maanden, wat voor ons het laagseizoen is, zien we activiteit. Er zijn studenten die onze website gebruiken om een blind date te organiseren en door lootjes te trekken verdelen ze wie voor elkaar een blind date organiseert. Ook met verjaardagen weten mensen onze website te vinden. Dat is wel heel geinig om te zien, maar het zijn echt incidenten.”

Waar scoren jullie het best?

,,Met onze internationale websites krijgen we nu bezoekers uit maar liefst zestien verschillende landen. In de Verenigde Staten scoren we het best van alle landen: vorig jaar waren dat zo’n vijf miljoen mensen, ongeveer anderhalf miljoen meer dan vanuit Nederland. Maar ook vanuit landen waar Sinterklaas of Kerst niet zo groots wordt gevierd zie je soms bezoekersstromen, zoals India of Mexico. Dan kom je er bijvoorbeeld achter dat ze elkaar daar op Valentijnsdag cadeautjes geven, waardoor je opeens een piek ziet in de bezoekersaantallen van dat land.”

Dit jaar hebben jullie al vijftien miljoen bezoekers. Komt het plafond niet een keer in zicht?

,,Natuurlijk is er in Nederland wel een keer een limiet. We zitten nu op ruim zestien procent van de Nederlanders. Dat is al aardig wat, want er zijn ook een hoop mensen die op de traditionele manier hun lootje willen trekken. En er is een grote groep die het gewoon niet viert. In het buitenland daarentegen denken we nog enorm te kunnen groeien. In Amerika ligt nog een enorm potentieel, maar ook andere landen zoals Canada, Australië en Singapore bereiken we steeds meer.”

Voorlopig hebben we dat plafond dus nog niet bereikt, als het aan ons ligt. Het doel is om dit jaar de vijfentwintig miljoen bezoekers te behalen, dat is ruim zeven miljoen meer dan vorig jaar. Dat zou een hele mooie mijlpaal zijn.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.