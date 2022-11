Rob de Wijk verkondigt geen blijde boodschap: ‘We hebben ons kwetsbaar en chantabel gemaakt’

column Liever trommels in onze stadions, dan onze eigen slechte tradities

Kende de man niet, die op sociale media zo klaagde over de trommelende Senegalese supporters tijdens de wedstrijd tegen het Nederlands Elftal. Maar in de toon van zijn bericht herkende ik al wie en wat hij inderdaad was: een chagrijnige Rotterdammer. ‘Zelfs mijn dochter heeft meer gevoel voor ritme’, schamperde hij.

13:02