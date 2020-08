RIVM krabbelt terug: Geen negatief reisadvies voor Rotterdam, maar vermijd drukke plekken

updateHet RIVM krabbelt terug na de eerdere oproep niet af te reizen naar Rotterdam, de stad met de meeste nieuwe besmettingen van Nederland. Susan van den Hof, epidemioloog van het RIVM, zei eerder vandaag voor de camera van RTL Nieuws: ‘Ga niet naar Rotterdam als het niet nodig is’. ,,We bedoelen dat we mensen vragen om drukke plekken te mijden. Dit geldt niet alleen voor Rotterdam, maar ook voor andere drukke steden en plaatsen.’

Van den Hof, hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance bij het RIVM, stelt in een toelichting dat haar antwoord volgde op een vraag over tripjes naar Rotterdam. ,,Dit is geen negatief reisadvies. Wij geven als RIVM geen reisadviezen voor Nederland. Ik bedoelde dat je drukke plekken moet vermijden, zoals het centrum van Rotterdam. Datzelfde geldt ook voor andere centra van steden waar je geen afstand kunt houden, of het nu Amsterdam of Utrecht. Denk goed na over waar je heengaat.’’

Meeste risico

Tegelijkertijd stelt de epidemioloog van het RIVM op basis van de cijfers dat de kans in Rotterdam het grootst is om ‘iemand tegen het lijf te lopen die besmettelijk is‘. Voor de eerste keer sinds het begin van de coronacrisis staat Rotterdam kijkend naar de cijfers over twee weken op de eerste plek van Nederland wat betreft het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Dit aantal staat op 122,2 bijna het dubbele van Amsterdam.

De woorden van Van den Hof voor de camera van RTL roepen duidelijk irritatie op in Rotterdam. ,,Je kunt veilig naar Rotterdam komen’’, reageert de woordvoerder van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. ,,Als je je maar houdt aan de regels: 1,5 meter afstand houden, drukte vermijden en handen wassen. Het bericht om alleen naar Rotterdam te komen als dat noodzakelijk is, klopt niet. Het RIVM gaat haar bericht rectificeren.’’ Attracties, horeca en winkels hebben hier eerder al maatregelen voor genomen. Verder stelt Rotterdam is vanaf morgen een mondkapje verplicht, juist in drukke winkelgebieden. ,,Maar dat is een aanvullende maatregel, voor als het afstand houden echt niet meer lukt’’, reageert Van den Hof.

Verdriedubbeling

In Rotterdam verdriedubbelde dat aantal positieve testen in de afgelopen veertien dagen, vergeleken met de twee weken daarvoor. De GGD stelt dat er verschillende kleine uitbraken zijn binnen families, op het werk en onder studenten. Bij studenten zijn er nu 32 positief getest. België gaf verleden week een negatief reisadvies af voor de provincie Zuid-Holland.

In Nederland zijn de afgelopen week 2588 mensen positief getest op het coronavirus. Dat zijn er 1259 meer dan vorige week. Het is de vierde week op rij dat het aantal besmettingen fors stijgt. Ter vergelijking: in de eerste week van juli werden 432 mensen positief getest.

Spido

Bij Rotterdamse attracties komen de woorden van het RIVM hard aan, vooral omdat ze bovenop het negatieve reisadvies van België komen. ,,Dit is dramatisch’’, zegt Leo Blok, directeur van Spido. Na wekenlang geen omzet te hebben gehad, is hij blij dat in juli weer meerdere passagiers kon toelaten voor de rondvaarten door de Rotterdamse haven. ,,Maar nog steeds hebben we slechts veertig procent van de normale tickets kunnen verkopen, ook omdat we minder mensen kunnen toelaten. Als dat nog minder wordt, moeten we misschien weer sluiten.’’

Blok meent dat de rondvaartboten ook veilig zijn. ,,De passagiers zitten grotendeels buiten op het dek en dan ook nog op 1,5 meter afstand van elkaar. Volgens alle berichten raken mensen ook besmet in familiekring, op het werk of op feestjes. En niet hier.’’

Amper uit kosten

Christoffel Wielders, onder meer eigenaar van Splashtours, de Pannenkoekenboot en de midgetgolfbaan bij de Euromast, zegt dat alle plannen om weer open te gaan eind mei zijn gecontroleerd door de Veiligheidsregio. ,,Dit betekent maar de helft van de mensen mee kan varen, zodat iedereen afstand kan houden. We zagen de laatste tijd ook juist dat mensen weer durven te komen. Opa's en oma’s nemen hun kinderen weer mee naar de midgetgolfbaan. Iedereen doet ook zijn best de regels te volgen.’’

Maar nog altijd komt de ondernemer net uit de kosten. ,,We hebben ingeteerd op al onze reserves. Ik ben heel benauwd dat er nu weer minder mensen komen. Ik vrees het ergste.’’

Bekijk hier onze video's over het coronavirus:

