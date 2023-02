Riool krijgt nieuwe jas waardoor de straat niet helemaal open hoeft

update De vlag gaat uit in Zevenkamp: gestolen hondje Jojo is terug bij zijn baasje, dankzij mysterieu­ze dame

Feest in Rotterdam-Zevenkamp! Want het woensdag gestolen hondje Jojo is terug bij zijn baasje Gracia Grep (51). Een nog onbekende dame, die de berichtgeving rond de verdwijning had gevolgd, zag een man met het beestje lopen bij het Ambachtsplein en pakte 'm af. ‘Als ik weet wie die mevrouw is, ga ik haar uitgebreid bedanken’.