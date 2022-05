Rinus werkte zijn hele leven lang: ‘Strooi mijn as na mijn dood maar uit bij de zaak’

Dijkwach­ter zijn is een serieuze zaak: ‘Want hoe beschamend is het als jouw stuk kade inzakt’

Dijkwachter Ronald Bakker (62) heeft misschien wel de mooiste vrijwilligersklus die je je kunt wensen. Met z’n prikstok en knalgeel hesje struint hij bij weer en wind of tijdens fikse hittegolven over de Rottedijk, om te checken of de groene waterkering nog in orde is. Oók watermanagement. ,,Als je het zo bekijkt, ben ik een collega van de koning.’’

21 mei