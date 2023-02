Rigoureuze bomenkap in park Holy voor aanleg warmtenet

Kettingzagen verstoren de rust in het parkje aan de Vlaardingse kant van ‘de dijk’ waaronder de A4-tunnel verstopt ligt. De ene boom na de andere boom wordt er geveld, in mootjes gezaagd en verhakseld om ruimte te maken voor de warmtenet-leiding. Het is één grote kaalslag.

De ‘Leiding over Noord’, zoals de officiële benaming luidt, moet er komen om restwarmte uit de afval- en biomassaverbranding van AVR Afvalverwerking in Rozenburg te transporteren naar Vlaardingen-Holy en Schiedam-Noord. Het 16,8 kilometer lange tracé gaat via Vlaardingen en Schiedam - die in de toekomst ook moeten worden aangesloten op het net - naar het stadsverwarmingsnet van Rotterdam.

Boven water

De leiding komt bij de Nieuwe Waterweg in Vlaardingen 'boven water’, gaat onder de Maassluissedijk door en via de Vergulde Hand naar de A20 richting Schiedam. Daar loopt de leiding vanaf de Hargalaan langs het Vlietlandziekenhuis, het Beatrixpark en via de Spaanse Polder naar de Hogenbanweg in Rotterdam en zo door naar de Merwehaven en het eindpunt; de EfG-centrale aan de Galileïstraat. Daar wordt de leiding aangesloten op het Rotterdamse warmtenet.

Niet alleen in Vlaardingen wordt volop gewerkt aan de voorbereidingen rond de komst van het warmtenet. In Schiedam-Noord bepalen de opgeslagen delen van de pijpleiding die nog onder de grond moeten al maanden het straatbeeld. Groenoord is de eerste wijk die van het gas moet en dat ook daar bomen het veld moeten ruimen voor de warmteleiding, is tegen het zere been van Milieudefensie. Dat stelt dat te veel gezonde bomen worden gekapt en onzeker is dat een zelfde aantal nieuwe bomen er voor terugkomt.

Volledig scherm In het gebied tussen de Mavo Vos aan de Kornhoenlaan en het dijklichaam van de A4-tunnel ontstaat door de bomenkap onderhand een behoorlijke kaalslag. © Roel Dijkstra

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.