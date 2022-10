Rigoureus besluit brasserij De Berg in Nieuwerkerk: wie geen 21 jaar oud is, komt er niet meer in

Krimpen groeit door, met duurzame nieuwbouw in Centrum Zuid: veel groen en frisse waterpar­tij­en

Krimpen aan den IJssel lijkt zo langzamerhand af te rekenen met z'n naam. Want krimpen is er niet meer bij in deze fraaie IJsselgemeente, maar louter groeien. De bouwplannen dwarrelen van de tekentafels af en dalen neer in het dorp, wat leidt tot kersverse blokken die voor woningzoekende Krimpenaren uit de grond worden gestampt. Zoals nu weer ruim honderd koopwoningen in Centrum Zuid.

20 oktober