Ridderkerker (22) die man op terras neersloeg, greep volgens advocaat in bij vechtpartij: ‘Dit nooit gewild’

Update Ridderker­ker (22) aangehou­den voor zware mishande­ling op terras Goudsesin­gel

Een Rotterdammer (29) is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt nadat hij is mishandeld op het terras van een café aan de Goudsesingel in Rotterdam. De politie heeft inmiddels een 22-jarige man uit Ridderkerk aangehouden.

20 maart