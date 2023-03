Richard Groenendijk ontvangt prijs voor zijn inzet voor genderdiversiteit: ‘Humor en ontwapenend’

Groenendijk ontvangt de LHBTI+-onderscheiding voor zijn jarenlange aandacht voor genderdiversiteit in zijn theater- en televisiewerk. De gemeente Schiedam reikt deze prijs sinds 2015 uit. De uitreiking van de penning is op woensdag 11 oktober tijdens de Coming Out-dag.

Schiedam noemt voorbeelden waarmee de cabaretier al jaren aandacht genereert voor de LHBTI+-gemeenschap. Dat is bijvoorbeeld zijn lied Ik hoop het wel. Dat werd gebruikt voor een campagne om aandacht te vragen voor het terug in de kast moeten van ouderen wanneer zij zorg krijgen. Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis waar medebewoners of personeel genderdiverstiteit veroordelen of er niet mee bekend zijn.

Met zijn typetje Jopie Parlevliet houdt Groenendijk volgens de gemeente Schiedam travestie als kleinkunstvorm actueel. Parlevliet is bekend van liedjes als Tebbie nou op je muil? en Spuitje d'r in, Spuitje d’r uit. In zijn theaterprogramma Voor iedereen beter vertelt de cabaretier over zijn leven als getrouwde man met een man. ,,Humor en ontwapenend neemt hij de kijker mee in de verschillende facetten van deze vorm van genderdiversiteit.’’

Opstekers

Naast de Jillis Bruggeman Penning worden ook de Opstekers toegekend. Dit jaar gaan de opstekers naar Paul van Dorst, de oprichter van de Feyenoord-fanclub de Roze Kameraden. Ondanks bedreigingen en met steun van 300 leden, strijdt Van Dorst voor gelijkheid onder de supporters in de Kuip.

De twee andere Opstekers gaan naar Mart van de Kamp uit Gouda en de Stichting Gay op Flakkee. Van de Kamp zet zich in voor de genderdiverse gemeenschap in Gouda. Stichting Gay Op Flakkee zet zich in voor de belangen en emancipatie van de LHBTI+-gemeenschap.

