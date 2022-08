Reusachtige muurschildering moet duizenden metroreizigers een boodschap van hoop meegeven

Iedere paar minuten passeert er een metro over het viaduct tussen stations Zuidplein en Slinge. Het christelijke Beroepencollege de Swaef in Rotterdam, gelegen pal naast de metrobaan, wil de duizenden reizigers die dagelijks voorbijtrekken met een reusachtige arend aan de muur een boodschap meegeven. Het kunstwerk komt van de hand van docente beeldende vorming Trude Euser.

Straatkunst op een gereformeerde school, dat kenden we nog niet. Waar komt dit initiatief vandaan?

,,Aan de achterkant van de school hadden we een wat donkere hoek, aantrekkelijk voor graffitispuiters. Regelmatig werd de muur bespoten, tot ergernis van de school. Toen dachten we: hoe mooi zou het zijn als we iets negatiefs zouden kunnen omzetten in iets positiefs? Al snel rees het idee om iets van onze identiteit mee te geven aan de reizigers. Ik had zelf weinig ervaring met straatkunst, maar stap voor stap zijn we tot dit resultaat gekomen.”

Trude Euser, docente beeldende vorming bij Beroepencollege de Swaef.

Waar verwijst het precies naar?

,,We hebben gezocht naar een Bijbelse achtergrond en gekozen voor een tekst uit het boek Jesaja: daarin staat dat wie op God vertrouwt, telkens weer nieuwe kracht krijgt in moeilijke tijden. Hij geeft je vleugels en laat je vliegen als een arend, staat er letterlijk. Een boodschap van hoop, afkomstig van de grootste kunstenaar die er is. Iemand aan wie wij niet kunnen tippen, maar die wel voor ons zorgt. Dat is toch heel bijzonder?”

Quote Anders is het alsnog een feestje voor eigen mensen, dat was niet het doel van de beschilde­ring. Trude Euser

Denk je dat die boodschap overkomt op reizigers?

,,Daar hebben we wel even over moeten nadenken. Een uitgeschreven tekst op de muur is te lang. Daarom hebben we besloten een tekstverwijzing in de hoek te zetten. Nieuwsgierige mensen kunnen dan zelf de betekenis opzoeken via het internet. Anders is het alsnog een feestje voor eigen mensen, dat was niet de bedoeling van de beschildering. Je rijdt er met de metro best snel langs, dus hebben we gekozen voor een pakkend beeld dat je makkelijk onthoudt. Ik hoop dat er reizigers zijn die de betekenis opzoeken en hierop uitkomen.”

Gaan we na dit debuut meer straatkunst van jouw hand zien?

,,Dat prikkelt natuurlijk wel. Het was een ontzettend mooie kans van de school: wie laat je zoiets doen terwijl diegene dit nog nooit gedaan heeft? Bijna niemand weet hoeveel arbeid er achter zoiets schuil gaat. Het is fysiek zwaar, vooral met het warme meer. Maar als er meer opdrachten komen, sta ik daar zeker voor open.”

