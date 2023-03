Renovatie wijkgebouw 1,6 miljoen euro duurder

Het extra geld is nodig voor aanvullende wensen, gestegen bouwkosten en hogere duurzaamheidseisen. Met de bijdrage kan ‘t Trefpunt, een gemeentelijk monument uit 1955, volgens de eisen van nu in oude glorie worden hersteld, aldus de plannenmakers.

,,Door de eerder ingetrokken 1 miljoen euro wél te investeren in het gebouw kunnen we meer doen dan alleen zorgen voor instandhouding van dit monument. Ook kan beter worden voorzien in de behoeften van de gebruikers”, stelt het college in een toelichting. Eerder stond het pand in hartje Barendrecht nog op de nominatie om gesloopt te worden. Op dit moment huist Harmonievereniging Barendrecht er.