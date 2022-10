Renovatie van ‘totaal versleten’ Haringvlietbrug in 2023 van start, weg gaat twee maanden dicht

Fel pleidooi voor preventief fouilleren in Capelle: ‘Jongere liep rond met doorgela­den wapen’

Leefbaar Capelle houdt opnieuw een fel pleidooi voor de invoering van preventief fouilleren in Capelle aan den IJssel. De grootste partij in de lokale gemeenteraad maakt zich grote zorgen over het bezit van steek- en vuurwapens onder de jeugd, zeker na enkele recente incidenten in de stad. Zo werden er in winkelcentrum De Koperwiek onlangs drie jongeren aangehouden met een rambo-mes en een doorgeladen vuurwapen.

27 oktober