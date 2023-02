‘Rennen voor trein’ en ‘in slaap gevallen’: supporters missen spectaculaire comeback van Feyenoord

Feyenoord in de Kuip en blessuretijd, een betere match lijkt er momenteel niet te zijn. Sleepten de Rotterdammers er afgelopen weekend nog een punt uit tegen PSV door diep in blessuretijd de gelijkmaker te scoren, ook in de bekerwedstrijd tegen NEC was er sprake van een knotsgekke slotfase . Maar niet alle supporters hebben de comeback van hun team mee kunnen maken.

Wie gisteren de wedstrijd keek, viel het waarschijnlijk op. Tegen het einde waren de supportersvakken leger dan aan het begin van de wedstrijd. Op Twitter doen sommige supporters uit de doeken waarom ze het stadion vroegtijdig verlieten of thuis de televisie uit hadden gezet. En dat was niet alleen omdat ze geen geloof meer hadden in een goed einde

,,Mijn dochter zat in de Kuip en moest na de tweede penalty wegrennen om via de laatste treinen thuis te komen. Miste dus het waanzinnige einde”, zegt Feyenoord-supporter Marc Dik. Hij roept de KNVB op om bekerwedstrijden uiterlijk om 20.00 uur te laten beginnen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen.

‘Alles gemist’

Maar voordat er überhaupt sprake was een penaltyreeks hadden sommige supporters al genoeg gezien. Ze zapten weg of vielen in slaap en misten daardoor de krankzinnige slotfase van hun team, onthullen sommige van hen. ,,Alles gemist. Wel blij natuurlijk, maar jammer dat ik er niks van mee heb gekregen”, zegt een supporter.

Krankzinnig verloop

De bekerwedstrijd, die gisteren om 21.00 uur begon, kende een krankzinnig verloop. Stond Feyenoord tot het einde met 0-2 achter in de eigen Kuipt, in de 90e en 92e minuut knokte Feyenoord zich tóch terug in de wedstrijd door de 1-2 en 2-2 te scoren. Ook in de verlenging werd nog volop gescoord en stond in de 120e minuut een 4-4 op het scorebord.

Uiteindelijk moet een penaltyreeks uitsluitsel brengen, die door Feyenoord werd gewonnen. De ploeg van Arne Slot zit daarom in de kwartfinale van het bekertoernooi.

