Rellen in Rotterdam: gewonden door geloste schoten, noodbevel van kracht

Poll Gevolgen van coronapas in Rotterdam: ‘Het vraagt veel van een winkel als iedereen gecontro­leerd moet worden’

Testen om naar de kapper te gaan? Of naar het werk, de speelgoedwinkel of dierentuin? Alleen met 2G - gevaccineerd of genezen - welkom zijn in het café? Als er nieuwe wetten komen voor de coronapas, zal dat juist in de Rotterdamse regio veel ongevaccineerden raken. ,,Hopelijk komt het niet zo ver’’, klinkt het. ,,Maar als het moet, dan moet het.’’

18 november