Rellen in de Afrikaanderwijk en spanning of het laatste nieuws meekon: hectische avonden op de redactie

Bevrij­dings­fes­ti­val in Rotterdam zo vol dat mensen over de hekken klimmen: ‘Kom niet hierheen’

Kom niet meer naar Het Bevrijdingsfestival in Rotterdam, dat is de oproep van de organisatie. Het terrein in Het Park is zó vol, dat niemand meer naar binnen mag. Om toch mee te kunnen feesten, klommen mensen over de hekken rond het festival.