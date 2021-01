Rellen in 2021: élke seconde was live te volgen via sociale media. ‘Heb sieraden en lig nu in een tuin’

Rotterdam­mers laten zich óók van hun mooie kant zien: Inzame­lings­ac­ties voor Plaswijck­park en getroffen onderne­mers

29 januari Het is een rotweek voor onze stad, met brandstichting in Plaswijckpark en hevige rellen op de Beijerlandselaan. Maar Rotterdam laat zich óók van een mooie kant zien. De vlammen waren nog niet gedoofd of er was al een inzameling voor Plaswijckpark. Ook voor de Beijerlandselaan wordt de knip getrokken.