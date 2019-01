Rekenkamer vraagt om uitstel van uitbreiding warmtenet

Visser heeft een ‘principeakkoord’ met de provincie Zuid-Holland over aanvullende financieringen en deelneming in het project naar Leiden. ,,Het huidige voorstel is het beste voor de energietransitie in Rotterdam en voor de Rotterdammer. Een belangrijke, concrete stap in de energietransitie!’’, laat Visser weten.

Bietenbrug

Eind deze maand moet de gemeenteraad een besluit nemen, maar de Rekenkamer Rotterdam trekt aan de rem. Het instituut is in de afrondende fase van een onderzoek naar het Warmtebedrijf en de aanhoudende financiële tegenslag. Alleen is dat onderzoek pas in februari klaar. Directeur Paul Hofstra heeft daarom gevraagd om te wachten tot zijn rapport is uitgebracht en behandeld. ,,De belangrijkste vraag is of het verstandig is dat de raad er zoveel geld in steekt. Gaan we de bietenbrug op, of is het een goed besluit?’’