Reizigers zien dit station verpauperen: ‘Ik denk dat Napoleon hier nog vertrokken is’

Slecht ter been? Zorg dan maar dat je niet op dit station terecht komt

Het zal je maar overkomen. Ben je net met veel moeite met je rollator, kinderwagen of rolstoel uit de trein geklauterd, is de lift op het perron buiten dienst. De trap af is geen optie. Help, wat nu? Er zit maar één ding op: de volgende trein pakken. Weer met veel moeite instappen en dan maar naar het eerstvolgende treinstation waar de lift wel werkt.

30 november