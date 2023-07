Regenbuien, maar soms ook zon in Rotterdam vandaag

indebuurt.nl Dag natte voeten! Door deze oplossing loopt de Koningin Wilhelmina­ha­ven niet meer over

Wie spreekt over de Koningin Wilhelminahaven heeft het over het historische erfgoed van Vlaardingen, De Kroepoekfabriek en Elite Partycentrum. Maar ook over het overlopen van de kades bij hoogwater. Daar is nu iets op bedacht.