Regenboogzebrapad in Schiedam beklad

liveblog Teruglezen | Koffer­moord­rechts­zaak: gruwelijke boodschap­pen­lijst en slachtof­fer werd gemarteld

Manuel Alvarez (27) uit Zwijndrecht blijkt voor zijn dood te zijn gemarteld. Volgens deskundigen had hij meerdere snijwonden, die hem niet fataal werden, vertelde de rechter maandagochtend. Met tal van messteken werd hij uiteindelijk om het leven gebracht. De politie vond het slachtoffer in stukken gezaagd terug in de kofferbak van een auto. Volg hier het liveblog.