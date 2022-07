Regenboogzebrapad in Krimpen besmeurd, maar aangifte blijft uit: ‘Enorm verkeerd signaal’

De bekladding vond vermoedelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats. Onbekenden besmeurden de kleuren van het pad met witte verf en schreven ‘NL naar de klote’ op het wegdek. Regenboogzebrapaden dienen als steunbetuiging voor de lhbti-gemeenschap.

Een reinigingsbedrijf kwam zaterdag direct ter plaatse om de verf te verwijderen. Ook wethouder Kirsten Jaarsma (Leefbaar Krimpen) hielp mee.

‘Dit is ontoelaatbaar’

Het Krimpense college keurt de bekladding af, zegt Jaarsma. ,,Het mag niet uitmaken wat je seksuele voorkeur of gender is. Deze actie is ontoelaatbaar. Ongelijke behandeling is onacceptabel. In onze gemeente is daar geen ruimte voor.”

Het is nog onduidelijk of de gemeente aangifte gaat doen. COC Rotterdam, een belangenbehartiger voor de lhbti-gemeenschap, is daar ontsteld over. Vice-voorzitter Leon Houtzager: ,,Niet alleen laat je de verantwoordelijken voor deze hate crime – want dat is het – hier anders onbestraft mee wegkomen, je laat ook de belastingbetaler voor de kosten opdraaien.”

Volgens een woordvoerder zal maandag besproken worden of de gemeente daadwerkelijk aangifte gaat doen. Mogelijk stapt Krimpen dus alsnog naar de politie, zegt ze.

Meerdere auto’s zijn zaterdagochtend over de natte verf gereden en vies geworden. Houtzager roept getroffen automobilisten op zich eveneens bij de politie te melden. ,,Wij willen deze slachtoffers vragen om ook aangifte te doen en de rekening van de schoonmaak- of herstelkosten goed te bewaren.”

‘Homofobe’ uitspraken

In Krimpen aan den IJssel werd vorig jaar nog door honderden personen geprotesteerd tegen dominee Kort van de Mieraskerk. Kort was in opspraak geraakt vanwege ‘homofobe’ uitspraken.

