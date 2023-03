Regen en ongevallen zorgen voor drukte op de weg in de Rotterdamse regio

Automobi­list knalt met volle vaart op verkeers­paal in Kralingen

Een automobilist is zondagochtend rond 05.00 uur met volle vaart op een verkeerspaal geknald op de Kralingse Zoom in Rotterdam-Kralingen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Bij het ongeluk waren geen andere auto’s betrokken.